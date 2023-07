La prova preselettiva superata, poi la sospensione di quella scritta, successiva, alla vigilia dello svolgimento. Ora il grande silenzio. È il caso che sta gettando nell’ansia e nello sconforto i candidati al Tirocinio formativo attivo per il Sostegno della Secondaria di secondo grado: «Siamo studenti, lavoratori, genitori, che hanno studiato per questo concorso, con fatica e sacrificio. Da giorni», spiegano, «chiamiamo le segreterie competenti, scriviamo mail, cerchiamo una risposta, invano. Tutto tace, ma noi no. Abbiamo tante domande e vorremmo una risposta».

Sono circa 400, e stanno vivendo un limbo di dubbi e incertezze, mentre si era sparsa la voce, smentita con forza, dell’annullamento della prova preselettiva: «L'unica certezza, ufficiale e consolidata, è la pubblicazione sul sito di UniCa della graduatoria relativa alla preselettiva del giorno 7 luglio, con risultati e voto per ciascuno dei candidati. Così come era certo», proseguono, «lo svolgimento della prova scritta per il giorno 11 luglio, ad un solo giorno di distanza dalla pubblicazione degli esiti. Quest'ultima certezza è venuta a mancare quando, a meno di ventiquattro ore dallo svolgimento di suddetta prova, la sera del 10 luglio è stata data comunicazione, via mail e sul sito dell'Università, della sospensione della prova scritta, dovuta a problemi tecnici, non meglio identificati, relativi alla preselettiva».

Poi, nessuna nuova notizia. Così arriva l’appello: «Dopodiché, il silenzio, almeno da parte di chi dovrebbe essere tenuto a fornirci notizie e avvisi ufficiali. Con una mano sul cuore e sulla coscienza, chi ha il potere e anche il dovere di farlo, ci faccia sapere qualcosa».

