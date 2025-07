Una grande festa dello sport in ricordo dell’indimenticabile Gigi Riva. Così al campo comunale Santa Lucia è in corso la seconda edizione del torneo di calcio a 7 intitolato ‘Rombo di Tuono’ in memoria del grande campione di tutta la Sardegna e della nazionale italiana.

Il torneo, organizzato delle associazioni dilettantistiche sportive Italpiombo Santa Teresa futsal, Emmeci Football Academy affiliate alla polisportiva Eleonora D’Arborea, è articolato in due categorie: nella prima si sfidano 7 squadre senior e nella seconda 3 squadre under 15.

Il torneo di calcio 'Rombo di Tuono'

In palio il prestigioso titolo ‘Rombo di Tuono’, che premierà la squadra più forte e rappresentativa del calcio del Medio Campidano, dove la memoria e le gesta dei campioni che hanno rappresentato il passato, continuano a rappresentare un punto di riferimento anche per il futuro.

Ne sono consapevoli tutti i dirigenti dell’associazione Italpiombo Santa Teresa futsal costituito da Enrico Pes (presidente), Aldo Lotta, Rossano Campolongo, Giuseppe Ennas, Roberto Concu e Luca Pisano, i quali per festeggiare il secondo posto in classifica raggiunto nel Campionato di serie D di calcio a 5 e la finale regionale di coppa Italia appena conclusi, hanno voluto fortemente rafforzare l’organizzazione e l’accoglienza di queste serate estive.

La seconda edizione vede le squadre iscritte sfidarsi tutti i giorni dal lunedì al venerdì, fino al’11 luglio, giornata in cui si svolgeranno le finali per l’assegnazione dell’ambito trofeo.

«Con le società che da due anni rappresentiamo – commenta il presidente dell’Italpiombo Santa Teresa, Enrico Pes -, continuiamo a incentivare la promozione dello sport , consapevoli che lo Sport sano e aperto a tutti possa rafforzare quel sano sentimento di comunità nella crescita delle nuove generazioni. L’evento offrirà una vetrina di sport e spettacolo, a cui si potrà assistere in uno spazio attrezzato e confortevole per i bambini più piccoli e di basket e volley per i più grandi, e dove sarà possibile degustare i prodotti di San Gavino Monreale preparati e serviti dal nutrito staff societario e da giovani ragazzi e ragazze che partecipano entusiasti a questo ricorrente evento estivo».

