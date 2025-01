«Pilastri portanti erosi, edifici in stato di abbandono, manutenzioni insufficienti. E gli uffici non rispondono ad appelli e richieste di cittadini. In quelli di Cagliari sono ancora in vigore le restrizioni imposte per il Covid. Come vuole interventire la Regione su Area?». A chiederlo, con un’interrogazione, sono i consiglieri regionali del gruppo di Fratelli d’Italia, che si rivolgono alla presidente Alessandra Todde e all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu.

La denuncia è sullo stato di salute (non eccellente) di circa venticinquemila appartamenti popolari gestiti dall’azienda regionale per l’edilizia abitativa.

«I cittadini segnalano continuamente diverse criticità e disservizi, l’esecuzione di interventi urgenti e non più differibili di manutenzione straordinaria», attaccano.

Vengono sottolineate «condizioni di forte abbandono del patrimonio abitativo popolare: un numero considerevole degli abitanti in regime di equo canone quotidianamente segnala le condizioni di degrado in cui versano le unità abitative a loro assegnate, con denuncia di erosioni importanti e problemi strutturali delle sue sezioni portanti». Ma anche «attività manutentive di competenza dell’azienda fortemente insufficienti: si segnalano al riguardo forti ritardi nello svolgimento delle attività di manutenzione delle unità abitative popolari».

Di fronte alle lamentele ci sarebbe un muro di silenzio: «In alcune sedi territoriali dell’Azienda, come quella di Cagliari», sostengono gli esponenti di Fdi, «vigono ancora le restrizioni risalenti al periodo della pandemia mondiale da Covid 19: l’utenza allo stato attuale non viene doverosamente e prontamente accolta dagli uffici, come invece accade in talune sedi territoriali». E al telefono? «L’utenza è lasciata sistematicamente senza riscontro dagli uffici territoriali competenti, sebbene nel sito istituzionale aziendale risultino prontamente riportati i riferimenti nominali e telefonici del personale da contattare nei giorni ed orari prestabiliti».

