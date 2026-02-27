La Corte d’Appello civile di Cagliari deciderà entro 30 giorni sul ricorso presentato dagli avvocati della presidente della Regione, Alessandra Todde. contro la sentenza di primo grado che ha confermato la sanzione di 40 mila euro e ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio regionale per la pronuncia della decadenza, contestando irregolarità sulla rendicontazione delle spese elettorali per la campagna delle Regionali del 2024.

In circa un’ora di udienza davanti alla corte presieduta dalla Giudice Emanuela Cugusi gli avvocati della governatrice hanno ribadito il peso avuto dalle due pronunce della Corte costituzionale contro l’ordinanza ingiunzione del collegio regionale di garanzia elettorale, sostenendo in pratica che la decisione della Consulta travolga in qualche modo anche qualsiasi ipotesi di decadenza.

Al contrario l’avvocato Riccardo Fercia, difensore del collegio che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione, ha ribadito la validità della sentenza del Tribunale che ha riqualificato i fatti contestati alla governatrice, stabilendo la più pesante delle sanzioni e riconducendo tutto al mancato deposito della rendicontazione, che sarebbe causa di decadenza.

Dopo un’ora di botta e risposta i giudici hanno deciso di entrare in camera di consiglio e la sentenza sarà depositata e notificata alle parti entro 30 giorni.

