Pesce e gamberoni non tracciabili o non dichiarati: blitz della Capitaneria al mercato ittico all’ingrosso di CagliariSequestri e multe per un trasportatore, un titolare di un box e per il comandante di un peschereccio
Blitz della Guardia costiera prima dell’alba al mercato del pesce all’ingrosso di Cagliari: nella rete, per irregolarità commerciali, sono finiti tre imprenditori.
Il primo sequestro è stato messo a segno contro un trasportatore e il titolare di un box: i militari della Direzione marittima hanno individuato 70 chili di prodotti ittici che non avevano la documentazione di tracciabilità. Ai due sono state anche comminate sanzioni amministrative per un ammontare totale di 3.000 euro.
Successivamente, all’interno del mercato, sono stati scoperti circa 30 chili circa di gambero rosso non dichiarato al momento dello sbarco da parte di un motopesca. L’accertamento ha portato all’irrogazione di una sanzione di 2.000 euro a carico del comandante dell’imbarcazione.
Alle attività di controllo hanno partecipato anche polizia municipale e carabinieri.
(Unioneonline/E.Fr.)