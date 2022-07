Sfiorati ancora i 3mila contagi in Sardegna. Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi sono 2.981 i casi di positività al Covid rilevati nelle ultime 24 ore (2.844 da antigenico), in calo rispetto ai 3.501 di ieri.

In diminuzione anche il tasso di positività che, con 8.779 tamponi molecolari e antigenici effettuati, si attesta al 34%, contro il 40 di ieri.

Si registrano altre due vittime, due uomini residenti nel Sud Sardegna: uno di 83 anni, l’altro di soli 52.

Invariato a 10 il numero di pazienti in terapia intensiva, crescono invece i ricoveri in area medica, che sono 158, 15 in più di ieri.

I sardi positivi al virus in isolamento domiciliare sono invece 33.374, 1.249 in più rispetto a 24 ore fa.

