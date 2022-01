Il picco dei contagi a livello nazionale è atteso entro una decina di giorni, ma ovviamente la quarta ondata segue andamenti diversi nelle Regioni italiane, con Toscana e Umbria che hanno già superato il picco, mentre Lomnbardia e Abruzzo lo hanno appena raggiunto.

E’ quanto emerge dall’analisi di Giovanni Sebastiani del Cnr, che mette sotto la lente d’ingrandimento la situazione nelle 107 province italiane: sette sono al picco, 28 lo hanno già raggiunto, in 40 si registra ancora una crescita, ma in frenata; in altre 13 si osserva una crescita di tipo lineare, in 19 invece l’incidenza è ancora in rapidissimo aumento ed esponenziale, trascinata dalla variante Omicron.

Variegata la situazione in Sardegna: se la provincia di Sassari ha già raggiunto il picco, quelle di Cagliari e Nuoro sono in una fase di frenata della crescita dei contagi; c’è ancora un aumento lineare dei nuovi casi nell’Oristanese, mentre nel Sud Sardegna si registra una crescita rapidissima ed esponenziale dei contagi.

Ecco la situazione in Italia, provincia per provincia.

HANNO RAGGIUNTO IL PICCO - Chieti, Catanzaro, Vibo Valentia, Rimini, Viterbo, Bergamo, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Varese, Verbano-Cusio-Ossola, Sassari, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, Perugia, Terni.

SONO ATTUALMENTE AL PICCO - Pescara, Potenza, Roma, Brescia, Como, Ragusa, Arezzo

IN CRESCITA FRENATA - L'Aquila, Teramo, Matera, Crotone, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia, Pordenone, Trieste, Frosinone, Latina, Rieti, Mantova, Sondrio, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Cagliari, Nuoro, Agrigento, Catania, Palermo, Siracusa, Grosseto, Livorno, Trento, Aosta, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona

IN CRESCITA LINEARE - Bolzano, Cosenza, Reggio Calabria, Benevento, Caserta, Salerno, Gorizia, Udine, Campobasso, Isernia, Oristano, Belluno, Vicenza

CRESCITA IN BRUSCO E GRANDE AUMENTO - Avellino, Napoli, Piacenza, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Sud Sardegna.

(Unioneonline/L)

