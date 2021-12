I nuovi contagi giornalieri di Covid in Sardegna fanno segnare un nuovo record, schizzando addirittura sopra quota 1.200. Record anche per i tamponi eseguiti in 24 ore: oltre 22mila. E si contano purtroppo altre due vittime.

Ecco il bollettino diffuso dalla Regione venerdì 31 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 1209 ulteriori casi confermati di positività al COVID (ieri 735, ndr), sulla base di 5588 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 22192 tamponi (per un tasso di positività che si attesta al 5,4%, ndr).

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (uno in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 146 (due in più di ieri).

7830 sono i casi di isolamento domiciliare (1004 in più di ieri).

Si registra il decesso di 2 pazienti (ieri tre vittime, ndr): un uomo di 83 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Nuoro”.

Esattamente un anno fa – il 31 dicembre 2020 – nelle 24 ore si erano registrati 368 nuovi contagi e quattro morti (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

