Due morti e altri 291 nuovi casi accertati di positività al coronavirus nelle ultime 24 ore in Sardegna.

I tamponi processati, tra molecolari e antigenici, sono stati 1.276.

Quattro sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), mentre quelli in area medica sono 98 (+ 5).

I casi di isolamento domiciliare sono 6.360 (- 194).

Le vittime sono due uomini di 66 e 80 anni residenti in provincia di Oristano.

