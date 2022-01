Sono 983 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore. Il dato, in drastico calo rispetto ai 1.800 positivi della precedente rilevazione, sulla base di 4.518 persone testate.

Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 24.315 tamponi, con un tasso di positività che si attesta al 4%, in netta diminuzione rispetto al 18% del precedente bollettino.

Si registrano, purtroppo, anche quattro decessi: un uomo di 72 e uno di 84 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna, e due uomini di 85 e 87 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28, uno in più di ieri. In crescita anche i pazienti ricoverati in area medica, a quota 216 e dunque 25 in più della precedente rilevazione.

I casi di isolamento domiciliare sono 16.778, 312 in più di ieri.

(Unioneonline/v.l.)

