Sono 735 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Sardegna secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di crisi, un dato vicino al record di 771 contagi rilevato ieri. Con 5.058 persone testate e 18.702 tamponi molecolari e antigenici processati il tasso di positività è del 3,9%.

La Sardegna piange altre tre vittime, che portano a 1.726 i decessi totali da inizio pandemia. Hanno perso la vita un 60enne e un 87enne del Sud Sardegna e una donna di 91 anni della Città Metropolitana di Cagliari.

Invariato il numero di pazienti in terapia intensiva, che sono 15. Le persone ricoverata in area medica sono invece 144, due in più rispetto al dato di ieri.

I sardi in isolamento domiciliare sono 6.826, 520 in più di ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata