In Sardegna sono 251 gli ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (di cui 198 diagnosticati con tampone antigenico).

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 890 tamponi.

Nelle ultime 24 ore è morto un uomo di 89 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.

Calano lievemente i ricoveri: 4 in totale i pazienti in terapia intensiva (-1). In area medica sono 93 (-1).

Salgono a 6.159 i casi di isolamento domiciliare (+188).

(Unioneonline/D)

