In Sardegna tornano sopra quota 200 il numero dei contagi giornalieri di Covid. Si registra anche una nuova vittima e un ulteriore ricovero in terapia intensiva. Con oltre 11mila tamponi eseguiti in 24 ore, il tasso di positività passa dall’1,5% al 2%.

Ecco il bollettino diffuso dalla Regione domenica 19 dicembre 2021: “In Sardegna si registrano oggi 222 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2652 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11225 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (uno in più di ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 116 (due in meno di ieri).

3942 sono i casi di isolamento domiciliare (146 in più di ieri).

Si registra il decesso di un uomo di 56 anni residente nella provincia di Nuoro”.

Esattamente un anno fa – il 19 dicembre 2020 – nelle 24 ore si erano registrati 380 nuovi positivi e nove morti (Tutti i dati).

(Unioneonline/l.f.)

