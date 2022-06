Sono 1.192 i casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sardegna, in calo rispetto ai 1.307 di ieri. Nelle ultime 24 ore si è registrata anche una vittima (due, invece, i decessi registrati nel precedente bollettino). Si tratta di un uomo di 83 anni, residente in provincia di Cagliari.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4632 tamponi.

Il tasso di positività si attesta al 25,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 89 (-2).

I dimessi o guariti tra ieri e oggi sono stati 597.

Nell’Isola ci sono 13.628 persone attualmente positive (+594).

Dall'inizio della pandemia di coronavirus i casi totali confermati in Sardegna salgono a 328.138, mentre le vittime totali sono 2.496.

