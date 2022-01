Restano ampiamente sopra quota mille i nuovi contagi giornalieri di Covid in Sardegna. Nelle ultime 24 ore si registrano anche due nuove vittime, mentre – con poco meno di 10mila tamponi eseguiti - il tasso di positività a livello regionale si attesta al 13%.

Guardando agli ospedali, nell’Isola resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre il numero delle persone ricoverate per Covid in altri reparti fa registrare un nuovo aumento.

Ecco il bollettino integrale diramato dalla Regione domenica 16 gennaio 2022: “In Sardegna si registrano oggi 1317 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4167 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9996 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 (come ieri).

I pazienti ricoverati in area medica sono 236 (dodici in più di ieri).

20752 sono invece i casi di isolamento domiciliare (972 in più di ieri).

Si registrano due decessi: un uomo di 78 anni, residente nella provincia di Oristano, e una donna di 93 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari”.

