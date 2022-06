Non si registrano decessi da Covid oggi in Sardegna, ma è l’unica buona notizia che arriva dal bollettino dell’unità di crisi regionale, che fa registrare ancora una volta un numero elevato di contagi, oltre a un’importante crescita dei ricoveri.

Sono 2.733 i nuovi casi diagnosticati nell’Isola, di cui 2.522 da antigenico. Con 8.091 tamponi molecolari e antigenici processati, il tasso di positività è del 33,7%, in pratica un tampone su tre è positivoIn terapia intensiva si trovano 10 pazienti, 3 in più rispetto al dato di ieri. I positivi ricoverati in area medica salgono invece a 128, in aumento di 4 unità nelle ultime 24 ore.

I sardi in isolamento domiciliare sono 25.317, +1.589 rispetto al dato di ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata