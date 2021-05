La Sardegna viaggia verso la zona bianca con, su base settimanale, 426 casi e un indice Rt di 0.61, il più basso d’Italia. Nel febbraio scorso era stata l’unica regione a raggiungere l’ambito traguardo con le prime riaperture dopo la terza ondata del Covid.

E se per la settimana prossima resterà gialla, da quella successiva potrebbe tornare bianca.

"I principali indicatori della pandemia sul nostro territorio – sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas - ci portano a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Il ritorno dell'Isola alla zona bianca non è un'utopia. I risultati ottenuti sono il frutto del sacrificio dei sardi e del grande lavoro di chi è impegnato ogni giorno in prima linea in una battaglia che riguarda tutti. Attraversiamo una fase particolarmente delicata in cui è imperativo non abbassare la guardia. La stagione estiva è alle porte e la Sardegna si prepara al ritorno a una nuova normalità che porterà ossigeno alla nostra economia”.

Il bollettino di ieri registra 42 nuovi casi e altre tre vittime, con un rapporto positivi-tamponi all’1,3 per cento (QUI I DATI), mentre per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, la Sardegna ha stabilito ieri un nuovo record con 15.182 dosi inoculate nelle ultime 24 ore (si passa dalle 713.381 alle 728.563, cioè l'81,1% delle 898.170 dosi consegnate dalla struttura commissariale).

Ieri è stato il primo Open Day con le vaccinazioni dalle 19 alle 24 in sei hub, oggi sarà la seconda giornata.

Fino a domani, inoltre, si svolgono le vaccinazioni a Carloforte nell’ambito del piano per l’immunizzazione delle isole minori.

