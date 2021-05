La campagna vaccinale in Sardegna registra una forte accelerata ed un record: 15.131 somministrazioni nella giornata di ieri.

Secondo il monitoraggio sul portale del Governo, infatti, si è passati dalle 698.250 inoculazioni di martedì alle 713.381 di ieri, a fronte di 898.170 dosi consegnate. È stato somministrato il 79,4%, ma la bassa percentuale deve essere letta alla luce delle nuove scorte arrivate dalla struttura commissariale.

Un'ulteriore accelerazione ci sarà nelle prossime ore con il via all'adesione per gli over 40 e gli Open Day organizzati da Ats questo fine settimana.

Nel dettaglio le somministrazioni per gli ultraottantenni sono arrivate a quota 166.517, mentre quelle per i soggetti fragili e i loro caregiver a 162.497.

