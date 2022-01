Galoppano i nuovi casi di Covid nel Paese, complice la nuova variante Omicron, e nei reparti ospedalieri crescono i ricoveri di pazienti con sintomi.

A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto sale al 19% e, in 24 ore, cresce in 17 regioni, anche in Sardegna.

Nell’Isola, l’occupazione passa nelle terapie intensive al 9%, facendo segnare un +1%, mentre nei reparti ordinari si attesta all’11%, e dunque registrando anche in questo caso un +1% rispetto alla precedente rilevazione.

Le situazioni più critiche nei reparti ordinari, e ampiamente sopra la soglia limite del 15%, sono in Italia in Valle d'Aosta (45%, con un balzo del +9%), Calabria (31%) e Liguria (30%). A crescere, oltre alla Sardegna, sono anche Abruzzo (al +15%), Campania (18%), Emilia Romagna (17%), Friuli (24%), Lazio (17%),Lombardia (21%), Pa di Bolzano (17%), Piemonte (23%), Puglia (11%), Sicilia (24%), Toscana (15%), Umbria (24%), Veneto (20%).

