Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Sardegna: oltre 1.800 nelle ultime 24 ore (ieri 1.711, ndr). E si registrano anche altri quattro morti (ieri, sei vittime). Cala invece il numero dei pazienti ricoverati, sia in area medica che in terapia intensiva, mentre aumenta quello dei pazienti in isolamento domiciliare.

Con oltre novemila test eseguiti, il tasso di positività si attesta al 19%.

Ecco il bollettino integrale sul coronavirus in Sardegna diffuso dalla Regione venerdì 15 aprile 2022: “Nell’Isola si registrano oggi 1803 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 1562 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9440 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (- 2).

I pazienti ricoverati in area medica sono 336 (- 2).

29.858 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 561).

Si registrano 4 decessi: una donna di 80 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; due uomini di 80 e 88 anni, residenti nella provincia di Nuoro”.

