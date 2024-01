Finisce la paralisi nella prenotazione dei voli in continuità territoriale che, di fatto, impediva di programmare partenze da o per l’Isola, successive al 31 marzo.

È stata l’Enac a inviare una lettera all’assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna, con cui si rendeva nota l’approvazione del programma operativo di Ita Airways, che gestisce i voli a tariffa agevolata, per la stagione estiva.

«In questo modo», sottolinea l'Enac, «i passeggeri interessati possono, senza problemi, prenotare i voli da e per la Sardegna per i collegamenti con Linate e Fiumicino anche per i prossimi mesi».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata