Autocertificazioni per chi vola da e per la Sardegna con le tariffe agevolate. Lo fa sapere l’assessora ai Trasporti Barbara Manca, che negli ultimi incontri del Comitato di monitoraggio sulla Continuità territoriale ha provato ad affrontare alcuni nodi che “complicano la vita” ai viaggiatori sardi.

In primis l’autocertificazione, che semplifica la procedura di viaggio per residenti, lavoratori, under 21, studenti under 27, over 70. In particolare per gli studenti che non dovranno più presentare il libretto universitario.

Altri nodi affrontati negli incontri a cui hanno partecipato Aeroitalia, Ita, Volotea e i vertici Enac, sono il superamento delle limitazioni all’acquisto dei biglietti tramite agenzie (che ora ne potranno acquistare 20) e il rimborso totale dei servizi aggiuntivi non erogati.

L’esponente della Giunta regionale ha chiesto ai vertici di Aeroitalia di modificare le tempistiche per effettuare cambi di prenotazione, adeguandosi a Ita e Volotea: passare dunque dagli attuali 180 minuti prima dell’orario del volo a 90. E la compagnia aerea si è detta pronta ad adeguarsi.

Questi incontri, ha dichiarato Manca, «hanno confermato quanto sia fondamentale il lavoro costante di verifica e dialogo tra l'assessorato, le compagnie aeree e gli altri attori coinvolti. Garantire il rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale non è solo un obbligo normativo, ma un impegno che ci assumiamo verso i cittadini sardi, per assicurare loro un servizio sempre più adeguato ed efficiente».

L’assessora mostra «apprezzamento» per lo «sforzo dei vettori» e auspica che questi cambiamenti diventino effettivi «al più presto».

