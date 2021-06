Sono circa 86mila le dosi di vaccino Pfizer consegnate questa mattina alla Sardegna. E tra oggi e domani sono attese anche 4mila dosi del Janssen, di Johnson&Johnson.

Ieri nell’Isola sono state somministrate 14.448 dosi. A oggi il 45% della popolazione ha ricevuto almeno la prima dose e circa il 19% ha completato in ciclo.

Quasi il 90 per cento dei cittadini over 80 è stato vaccinato e di questi circa l'80% ha completato l'intero ciclo.

I GIOVANI – 128mila i cittadini nati dal 1982 al 2004 che, a partire da venerdì scorso, si sono prenotati sulla piattaforma di Poste Italiane: 25mila sono quelli nella fascia dai 16 ai 19 anni, 48mila in quella dai 20 ai 29 e 54 dai 30 ai 39. Complessivamente, dall'attivazione del nuovo sistema, sono state oltre 700mila le prenotazioni.

SOLINAS – "Il vaccino - sottolinea il presidente della Regione, Christian Solinas - rappresenta la nostra arma più forte per chiudere definitivamente la drammatica stagione della pandemia. Siamo impegnati al massimo nella campagna e manteniamo fermi gli obiettivi. I riflessi sul piano epidemiologico sono incontrovertibili. La pressione sulle strutture sanitarie è in costante diminuzione e negli ospedali gli indici d'occupazione dei posti letto sono sempre più bassi, in particolare nelle terapie intensive dell'Isola dove il tasso si attesta al 3% circa. Con responsabilità e impegno presto la Sardegna potrà uscire dall'emergenza, dopo tanti sacrifici".

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata