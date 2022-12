Arrivano in Sardegna i nuovi treni ibridi “Blues”. Entreranno in servizio domenica 11 dicembre, in concomitanza con la partenza della stagione invernale di Trenitalia: sono 12 i convogli, circoleranno in tutto il territorio regionale completando l'ammodernamento della flotta previsto dal contratto di servizio.

Trenitalia parla di una «rivoluzione nell’esperienza di viaggio» che fornirà supporto al rilancio del sistema turistico.

Trenitalia conferma i collegamenti verso i principali snodi portuali e aeroportuali e implementa i collegamenti tra Cagliari e l’aeroporto di Elmas, raggiungibile in treno. La stazione di Olbia è invece collegata con l’aeroporto Costa Smeralda con Olbia AirLink, il servizio treno & bus che collega in 20 minuti i due scali con 51 corse giornaliere.

«Il nostro impegno per il futuro – dichiara l’ad di Trenitalia Luigi Corradi – è valorizzare e incentivare la scelta del treno, il mezzo green per eccellenza, favorendo modalità di trasporto collettive e interconnesse, anche abbinandole in maniera efficace con altri mezzi di trasporto».

