I bonifici sono promessi per gennaio, ma il mondo delle campagne è in rivolta: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, Legacoop, Confcooperative e Agci, non hanno partecipato all'incontro con l’assessora regionale all’Agricoltura, Valeria Satta, convocato per stamattina, in videoconferenza, per discutere dei ritardi nei pagamenti da parte dell'organismo pagatore regionale Argea.

«Il tempo riservato dall'assessora al confronto con il sistema delle organizzazioni è sempre stato di pochi minuti, spesso dopo aver atteso a lungo la sua partecipazione alle riunioni. I lavori sono sempre stati condotti e coordinati dalla struttura amministrativa dell'assessorato, alla quale va riconosciuto il merito di aver supplito in questo anno a quella che riteniamo essere una totale assenza della politica in materia di agricoltura», osservano le organizzazioni e associazioni che hanno disertato l'incontro. In un sistema amministrativo agricolo «già fortemente penalizzato dalla carenza di personale della struttura dell'assessorato e dai commissariamenti degli enti, durati un'intera legislatura, l'urgenza da noi manifestata di interventi organizzativi orientati al miglioramento dell'efficienza è stata sempre ignorata e disattesa; il disordine gestionale che a oggi è origine di tantissime inefficienze non può essere ora trattato in modo tardivo ed emergenziale».

Per le associazioni «non ci si può accorgere solo oggi che le cose non funzionano dopo che da un anno a questa parte abbiamo continuamente segnalato tali difficoltà, ma inascoltati». Chiedono «tempi e date certe entro quando gli agricoltori e allevatori sardi percepiranno i soldi spettanti».

