Un concerto in una delle location tra le più raffinate della città di Porto Torres, per la XX edizione della rassegna Musica& Natura, la manifestazione concertistica organizzata dall’Associazione Musicando Insieme a cura di Donatela Parodi.

L’ appuntamento è in programma lunedì 4 agosto, alle ore 22, nell’antica cornice della chiesetta di Balai Vicino, dove andrà in scena un concerto solista del cantautore Federico Marras Perantoni, espressione della musica identitaria, tra ricerca, memoria collettiva e tradizione. L’artista propone un repertorio di musiche originali ispirandosi alla cultura e alla tradizione del nord Sardegna, tra melodie inedite e testi in lingua turritana.

Federico Marras Perantoni, dotato di una voce originale ed espressiva, guiderà il pubblico in un viaggio sonoro tra evocazioni mediterranee, suoni acustici, influenze folk e sensibilità contemporanea. Nella serata di ieri, venerdì 1 agosto, la manifestazione ha riscontrato un successo di pubblico che ha assistito al concerto presso le Tenute Li Lioni, di Rita Casiddu e Savatore Delogu nell’omaggio a Pino Daniele. Applausi anche il gruppo dei Creusa de Ma, la band sassarese che ha incantato i presenti in una serata di magica tra le rovine antiche dell’area archeologica.

