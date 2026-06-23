Clima, Assoutenti: «Il caldo fa aumentare le spese, ecco come risparmiare»Otto regole d’oro per evitare il salasso dell’estate
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Il caldo record che ha raggiunto l’Italia modifica radicalmente le abitudini dei cittadini e può portare a un salasso per le tasche delle famiglie.
Lo afferma Assoutenti, che ha diffuso oggi alcune regole per aiutare i consumatori a risparmiare sulla spesa per il raffrescamento.
«In questi giorni si impenneranno i consumi di energia legati all’uso di climatizzatori, ventilatori, deumidificatori utilizzati dalle famiglie per combattere il caldo in casa», spiega il presidente Gabriele Melluso, «allo stesso modo l’accensione dell’aria condizionata in auto determinerà un maggior consumo di carburante, con benzina e gasolio che costano molto di più rispetto allo scorso anno. Crescono anche i consumi idrici e quelli relativi ad alcuni prodotti alimentari anti-caldo, con effetti diretti sui bilanci delle famiglie».
Per questo Assoutenti ha realizzato un elenco di buone pratiche per aiutare le famiglie ad affrontare il caldo estremo di questo periodo senza ricorrere a spese eccessive:
- Usa il condizionatore solo dove serve e quando serve. Chiudi le porte delle stanze inutilizzate, imposta il termostato non sotto i 25°, e spegni l'impianto se esci di casa. Per risparmiare meglio usare la funzione deumidificatore e impostare un timer di funzionamento nelle ore notturne.
- Fai manutenzione ai filtri dell’aria. Condizionatori e ventilatori puliti funzionano meglio e consumano meno.
- Approfitta del fresco naturale. Apri le finestre la mattina presto o la sera tardi per arieggiare. Chiudi tapparelle e tende nelle ore più calde.
- Fai docce brevi, non bollenti né ghiacciate. Rinfrescano, evitano shock termici e riducono il consumo idrico. Usa acqua fresca anche per inumidire polsi e collo quando fa troppo caldo.
- Usa l’auto con criterio. Se puoi, condividi i viaggi con amici, colleghi o parenti. Arieggia l’abitacolo prima di accendere il climatizzatore. Evita lunghe soste col motore acceso.
- Mangia fresco, locale, di stagione. Frutta e verdura estiva aiutano a idratarsi naturalmente. Riduci i cibi ultra-processati o confezionati che costano di più e generano più rifiuti. In estate il cibo può diventare un alleato contro il caldo, se scegli gli alimenti giusti come frutta e verdura ricche di acqua e sali minerali (cetrioli, anguria, melone, lattuga, zucchine, pesche, albicocche, pomodori) e alimenti energizzanti ma leggeri frutta secca, cereali integrali, yogurt bianco naturale (con frutta fresca). Evita cibi troppo salati, fritti, ricchi di grassi: aumentano la sensazione di caldo e affaticano la digestione.
- Bevi acqua del rubinetto (se potabile nel tuo Comune). In estate il fabbisogno di liquidi cresce, ma non è vero che servono per forza bevande zuccherate o commerciali per “recuperare energia”. Se nel tuo Comune l’acqua del rubinetto è potabile e controllata (come accade in gran parte d’Italia), è la scelta più sostenibile ed economica. Eviti plastica, risparmi e resti idratato senza carichi di zuccheri.
- Meglio andare in spiaggia o in piscina portandosi da casa bevande e cibo, in modo da risparmiare sulle consumazioni alimentari.