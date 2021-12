Sono trascorsi quasi 4 mesi da quando Claudio Aresu è scomparso dopo un’escursione a Cala Mariolu, era il 23 agosto, e la famiglia non abbandona le speranze di riabbracciarlo.

Lunghe ricerche sono state condotte “e per questo ringrazieremo sempre il centro Soccorso alpini di Baunei”, senza però trovarlo.

“Verso metà settembre – spiegano i parenti – sono arrivate svariate segnalazioni di avvistamenti relativi a una persona molto somigliante a Claudio, che vaga scalzo”. L’uomo è stato visto in diverse località quali Palau, Santa Teresa Gallura, Valledoria, Castelsardo, l’ultima volta nella zona di Arzachena la prima settimana di novembre. Quindi l’appello: “Chiediamo a tutti coloro che dovessero incrociarlo o vederlo di chiamare subito le forze dell’ordine indicando semplicemente il luogo e chiedendo di intervenire. Mai come in questi casi – aggiunge la famiglia – l’unione e la solidarietà fanno forza. Senza il vostro aiuto – aggiungono rivolgendosi ai nostri lettori – sarà impossibile ritrovarlo. Confidiamo nel grande cuore del popolo sardo”.

Ogni tentativo è stato fatto, creando anche una pagina Facebook, “Troviamo Claudio Aresu”, con tutte le informazioni sulla vicenda.

