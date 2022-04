In arrivo al confine tra Polonia e Ucraina, esattamente tra Jaroslaw e Leopoli, il nuovo carico di aiuti raccolti in Sardegna dopo una giornata di solidarietà al Dopolavoro Ferroviario di Cagliari.

Si tratta di due tir con 5 tonnellate di materiale, tra farmaci, prodotti alimentari e altri beni di prima necessità che saranno portati da Rete Anas Soccorso , di nuovo attiva con una missione nel Paese martoriato dal conflitto con la Russia.

"Stasera i mezzi pesanti si imbarcheranno a Olbia con il traghetto e ci raggiungeranno a Cracovia - spiega il presidente della Rete Claudio Cugusi - da qui, dove ci sono già dei van ad attenderli, andremo verso il confine per lasciare gli aiuti e prelevare una ventina di profughi. Se il corridoio sarà sicuro alcuni di noi raggiungeranno il nostro coordinamento a Leopoli".

Tra gli sfollati - tutte donne e bambini - alcuni saranno ospitati in un albergo in Val di Fassa, dove potrebbero anche trovare un'occupazione, mentre altri raggiungeranno la Sardegna per essere accolti in famiglia.

