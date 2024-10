Il mese di ottobre inizia con una perturbazione atlantica, in discesa dal Mare del Nord e in successivo isolamento sul Mar Mediterraneo, che investirà in pieno la Sardegna nella giornata di giovedì. La previsione è di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it.

L’esteso fenomeno si isolerà nei prossimi giorni in un "Cut-Off”: si intende il distacco di un ciclone dalla “saccatura madre”. In meteorologia, il pericolo principale dei cicloni da “Cut-Off” è rappresentato dalla difficile previsione della traiettoria: ecco che questo ciclone vagherà in modo incontrollato per 5 giorni sull’Italia, da Nord a Sud, poi da Sud verso Nord, portando maltempo almeno fino a sabato.

Nelle prossime ore, come detto, la perturbazione "madre” si troverà ancora lontana, tra Mare del Nord e Paesi Bassi, ma riuscirà a portare già un primo peggioramento: sono attese delle piogge tra Liguria e Toscana e poi, dalla sera, anche verso la Pianura Padana. Sul resto del Paese il tempo sarà in prevalenza soleggiato con massime che raggiungeranno i 27-29°C al Sud e 25°C a Roma.

Il vero maltempo autunnale, con la formazione del ciclone provocato dal Cut-Off, arriverà mercoledì 2 ottobre. Sin dal mattino sono previste piogge autunnali sul Centro-Nord, in particolare tra Toscana e Nord-Ovest e in successiva estensione verso il Nord-Est. I fenomeni più intensi sono attesi sul Triveneto con cumulate di pioggia superiori anche ai 100 mm in 24 ore. Al Sud, invece, il sole e i venti meridionali associati al ciclone (in arrivo aria calda dal nord aArica) spingeranno le massime di nuovo sopra i 30°C: Bari, Catania e Siracusa fino a 31.

Giovedì 3 avremo il clou del maltempo, con piogge e temporali intensi in espansione anche verso il meridione: al mattino i fenomeni più importanti sono attesi sul Nord-Ovest e in Sardegna, in rapido movimento verso levante. Già dalla tarda mattinata non è escluso infatti un forte temporale verso la Capitale, con tutto il versante tirrenico raggiunto dal ciclone e con piogge su quasi tutta l’Italia, meno probabili solo tra Calabria e Sicilia dove anzi le temperature saliranno fino a 33°C.

In seguito, questo ciclone isolato vagherà in modo non controllato e tornerà molto probabilmente verso nord.

