Il segretario nazionale della Cgil nazionale Maurizio Landini in Sardegna per partecipare all’Assemblea regionale del sindacato e alla manifestazione per Gaza, entrambe in programma giovedì a Cagliari.

L’assemblea – dal titolo “Una nuova agenda sociale in Sardegna e in Italia” - si terrà dalle 9.30 al padiglione D della Fiera - «sarà –spiega una nota – l’occasione per fare il punto sulla situazione sociale e economica regionale e nazionale e per avanzare le proposte del sindacato, soprattutto in vista della imminente legge di bilancio. Iniziative simili si stanno svolgendo in tutta Italia in preparazione della giornata di mobilitazione a Roma che la Cgil ha già fissato per il 25 ottobre».

Alla fine dell’assemblea, alle 14, dalla Fiera partirà il corteo verso il palazzo del Consiglio regionale dove si svolgerà la manifestazione «contro il massacro del popolo palestinese e l’occupazione di Gaza da parte del governo e dell’esercito istraeliani».

Nel corso della manifestazione ci sarà anche un incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini.

