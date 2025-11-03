La Rete dei Centri Commerciali Naturali della Sardegna ha accolto con favore la nuova delibera della Giunta regionale che conferma il sostegno economico ai Ccn, ma lancia un appello per un intervento più deciso. Con uno stanziamento complessivo di 1,5 milioni di euro e un tetto massimo di 50.000 euro per singolo centro, la Regione ribadisce la volontà di sostenere il settore. Tuttavia, secondo la Rete, le risorse e i criteri attuali non riflettono ancora pienamente il valore strategico dei Ccn per lo sviluppo territoriale e la rigenerazione urbana.

«Non chiediamo solo risorse – sottolineano i portavoce della Rete – ma il pieno riconoscimento del ruolo dei Ccn come infrastruttura sociale dei territori. Non possiamo essere trattati come beneficiari marginali, ma come attori strategici dello sviluppo territoriale». Secondo la Rete, ogni anno i Ccn dimostrano capacità di progettazione, innovazione e lavoro di rete, con un impatto tangibile sui territori. Tuttavia, per consolidare e ampliare questi risultati servono strumenti adeguati e investimenti di medio-lungo periodo.

«Accogliamo la continuità del bando, ma non è sufficiente – proseguono –. Il tetto di 50mila euro, invariato da anni, non consente una vera programmazione né lo sviluppo di progetti strutturali. Siamo d’accordo a metà: il sostegno è positivo, ma resta incompleto. Non si costruisce sviluppo con logiche di sotto-investimento».

La Rete chiede quindi una strategia pluriennale, risorse certe e continuative e un confronto permanente con le reti locali. «Il futuro dei territori si costruisce con continuità, non con risorse incerte o annuali», concludono i portavoce, «i Centri Commerciali Naturali non sono un capitolo di spesa, ma una rete viva che sostiene comunità, imprese e qualità urbana. La strada è stata tracciata, ma oggi è il momento di compiere un passo ulteriore: più coerenza, più visione, più coraggio».

All’appello si uniscono i Centri Commerciali Naturali di tutta l’isola: Villasor, Fertilia, Alghero Centro Storico, Alghero Sant’Agostino, San Teodoro, Sarroch, Oristano, Simba Tortolì, Welcome Sant’Antioco, Iglesias, Gonnesa, Nuoro, Gadoni, Costa Rei, Sant’Anna Arresi, Cuglieri, Via del Mare Quartu Sant’Elena, Calasetta, Carbonia Produce, Consorzio Arcobaleno Carloforte, Santu Lussurgiu, Torre Grande Oristano, Portoscuso, Strada Facendo, Corso Vittorio Emanuele Cagliari e Consorzio Cagliari Centro Storico.

(Unioneonline)

