Un incidente e la Carlo Felice va in tilt. L’episodio si è verificato nella 131 all’altezza di Monastir in direzione Sassari.

A darne notizia è l’Anas.

Il sinistro avvenuto in corrispondenza del km 18,400 ha coinvolto tre veicoli.

Per consentire le operazioni per la rimozione dei mezzi, il traffico è temporaneamente deviato verso la viabilità adiacente.

«Il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile», fanno sapere dall’Ente strade.

