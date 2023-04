Intorno alle due del mattino i vigili del fuoco di Carbonia, allertati da una chiamata al 115, sono intervenuti in via Roma a poche centinaia di metri dalla loro caserma, per una Fiat Panda in fiamme, appartenente ad una ditta di poste private parcheggiata nei pressi dell’attività stessa.

Giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, con la parte anteriore della vettura andata completamente distrutta. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Tratalias, che insieme ai vigili del fuoco si stanno occupando delle indagini, di cui non si esclude nessuna causa visto l’orario.

A tal proposito ha parlato il titolare dell’attività di poste private Marcello Siciliano: «Non ho ancora elementi che mi dimostrino le cause dell’incendio, dalla visione delle immagini di videosorveglianza non si vede il punto in cui era parcheggiata la vettura, ferma da sabato pomeriggio, ma sta di fatto che restiamo senza una vettura che ci permette di svolgere un servizio per l’intera cittadinanza».

© Riproduzione riservata