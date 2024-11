Durante la 41/a edizione dell'assemblea nazionale dell'Associazione dei Comuni italiani nella quale il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è stato eletto presidente, il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, è stato delegato dal neo presidente all'Ecologia, al riciclo e al riuso dei rifiuti.

Il sindaco di Cagliari fa inoltre parte dell'ufficio di presidenza Anci. «Una delega di responsabilità», commenta Zedda, «ringrazio il nuovo presidente Manfredi per la fiducia; sarà un piacere lavorare insieme all'Anci, alle altre colleghe e colleghi sindaci per il futuro e il bene dei Comuni d'Italia. Rappresentando il capoluogo di Regione col più alto tasso di raccolta differenziata in Italia, mi occuperò dei temi relativi all'economia circolare, all'ambiente e alla sostenibilità, allo smaltimento dei rifiuti e a un sistema di incentivi che premi le comunità virtuose».

I Comuni, prosegue Zedda, «sono gli enti più vicini alle cittadine e ai cittadini e possono adottare azioni giornaliere volte al miglioramento dei servizi, garantendo effetti positivi sia per il benessere collettivo sia per l'ambiente, un patrimonio da tutelare e proteggere. L'azione del singolo ha ricadute sulla città intera, per questo il coinvolgimento delle persone è fondamentale anche nei processi amministrativi».

(Unioneonline)

