Anche Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, ha partecipato stamattina all’iniziativa “Il voto è la nostra rivolta”, organizzata dalla Cgil alla Fiera.

«Insieme a tante migliaia di persone – afferma Zedda - ho firmato per i referendum popolari proposti dalla Cgil per un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro».

I temi del referendum, prosegue il sindaco metropolitano, «sono fondamentali: assicurare i diritti è necessario e doveroso per lo sviluppo e per il pagamento delle pensioni per il domani. Non dobbiamo avere paura di adottare politiche di multiculturalismo e di riconoscere il diritto di cittadinanza a tutte le persone straniere che qui vivono e lavorano».

E poi lancia un appello: «Votate e invitate a votare: in questo caso non si tratta di dare un voto a un partito o un aspirante sindaco o consigliere, ma si vuole dare, invece, un diritto e un’opportunità a chi c’è e a chi verrà».

(Unioneonline/Fr.Me)

