Un giovane originario della Guinea è stato arrestato dalla Polizia di Cagliari, perché accusato di aver falsificato i propri documenti.

Il ragazzo – 23 anni – si infilato nei guai da solo: si è infatti presentato all'Ufficio Immigrazione della Questura, per presentare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro. Ma quando gli operatori gli hanno chiesto di esibire il passaporto ne ha mostrato uno che agli occhi attenti ed esperti degli addetti ai lavori è risultato subito sospetto.

Sono quindi scattati ulteriori accertamenti da parte della Squadra Mobile, con l'ausilio di personale della Polizia di Frontiera, che hanno poi portato alla conferma: il documento era stato contraffatto.

Il giovane è stato così fermato e trattenuto in camera di sicurezza, prima di essere portato in tribunale per il processo per direttissima davanti all’autorità giudiziaria.

(Unioneonline/l.f.)

