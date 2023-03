Un neonato di 15 giorni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato oggi d'urgenza da Cagliari a Ciampino con velivolo F900 del Trentunesimo Stormo dell'Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente - rende noto l'Aeronautica Militare - necessitava di essere trasferito d'urgenza dal Presidio Ospedaliero "Duilio Casula" all'ospedale pediatrico "Bambino Gesù" di Roma. Nello specifico, il piccolo paziente ha viaggiato all'interno di una culla termica, monitorato e assistito da un'equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Cagliari, dalla Sala Situazione di Vertice del Comando della Squadra Aerea che ha immediatamente interessato il Trentunesimo Stormo.

Il velivolo è decollato dall'aeroporto di Ciampino in mattinata per dirigersi verso l'aeroporto di Cagliari, dove il neonato è stato imbarcato. Dopo l'atterraggio a Roma, avvenuto alle 13:30, l'ambulanza si è diretta all'Ospedale pediatrico "Bambino Gesù" per il successivo ricovero.

(Unioneonline/F)

