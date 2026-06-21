È stato presentato a Cagliari, nella Sala Giorgio Pisano de L'Unione Sarda, il libro "Volevo essere l'ingegner Carta - La storia di un direttore sanitario" di Franco Meloni, già manager dell'ospedale Brotzu.

Nel volume l'autore racconta tutto il suo percorso: dall'infanzia alla vita universitaria sino agli incarichi ai massimi livelli nella sanità sarda. "L'ingegner Carta ha lavorato nelle miniere del Sulcis con ruoli apicali. Franco Meloni, originario di Carbonia, lo ha conosciuto bene. Il ricordo è ancora vivo”.

Con l'autore hanno dialogato la condirettrice del tg di Videolina Simona De Francisci e Paolo Figus, già direttore de L'Unione Sarda.

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