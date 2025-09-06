Video e foto sul sito sessista: due indagini della Procura di CagliariLa vicenda Phica.eu tocca anche l’Isola, con le denunce di due giovani donne per revenge porn e una per scatti rubati
Sono due le indagini aperte dalla Procura di Cagliari – dopo la denuncia di due giovani donne – che riguardano immagini e video pubblicati su Phica.eu, il forum web sessista – ora chiuso – dove finivano immagini di donne rubate, sotto le quali si accumulavano poi miriadi di commenti volgari e offensivi.
Un fascicolo riguarda la diffusione di un video intimo, per il quale è stata ipotizzata l’accusa di revenge porn nei confronti di tre persone, mentre nel secondo caso di diffamazione per alcuni scatti rubati sui social e poi condivisi sul sito finito nella bufera.
