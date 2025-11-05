L’Asse Mediano si prepara a ospitare due interventi di manutenzione sulla carreggiata in direzione Sassari. Domani, giovedì 6 novembre, dalle 9 alle 18, sono previsti lavori di verifica e bitumatura che comporteranno deviazioni e restringimenti di carreggiata.

Il primo intervento riguarda la verifica di un possibile cedimento stradale in corrispondenza di un chiusino, all’altezza del chilometro 4+300, in prossimità dell’inizio impalcato. Per consentire le operazioni in sicurezza, i veicoli provenienti da Cagliari e diretti verso Sassari verranno temporaneamente deviati sull’uscita di via Dei Conversi.

Successivamente, i tecnici procederanno alla bitumatura del manto stradale nel tratto compreso tra il chilometro 5+750 e quello 6+100, sempre in direzione Sassari. Durante questa fase la circolazione sarà ridotta a una sola corsia di marcia. La viabilità sarà regolata da apposita segnaletica e dalla presenza di movieri incaricati di gestire il flusso dei veicoli e garantire la sicurezza degli automobilisti.

L’Amministrazione comunale di Cagliari raccomanda massima prudenza alla guida, il rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica di cantiere in un tratto di strada già famoso per i tanti incidenti (quasi all’ordine de giorno) e per il traffico, specie nelle ore di punta.

