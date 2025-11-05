Ha investito una donna sulle strisce pedonali ed è scappato: la polizia locale è sulle sue tracce.

Questa, secondo le prime informazioni, la dinamica dell’incidente avvenuto questa sera in via Calamattia, a Cagliari.

La ferita, 51 anni, è stata soccorsa dall’equipaggio di un’ambulanza del 118 che, dopo i primi accertamenti sul posto, l’ha trasferita all’ospedale Brotzu: la donna ha riportato numerosi traumi ma non è in pericolo di vita.

Gli agenti di una pattuglia hanno effettuato i rilievi e raccolto alcune testimonianze: tra coloro che ha assistito all’investimento c’è chi potrebbe aver preso il numero di targa.

