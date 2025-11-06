Si è costituito l’uomo che ieri sera, a bordo di un furgone, ha investito una donna di 51 anni sulle strisce pedonali in via Calamattia, a Cagliari.

È un ragazzo di 25 anni residente a San Gavino Monreale.

La Polizia locale di Cagliari aveva già identificato sia il mezzo, un furgone intestato a un’azienda che opera nel settore della logistica, che il conducente.

Ieri sera il giovane si è costituito, a poche ore dall’incidente. Sarà deferito per fuga e omissione di soccorso.

La donna non è in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono serie: ha riportato lesioni gravi, tali da richiedere un lungo periodo di cura e riabilitazione. È ricoverata al Brotzu.

