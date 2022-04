Ha strappato dal collo di un ragazzo che passeggiava con la fidanzata in via Roma una collanina d’oro del valore di circa 150 euro.

Un 19enne tunisino già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato assieme a una sua coetanea cagliaritana ieri sera a dai carabinieri della Compagnia di Cagliari.

I fatti sono avvenuti poco dopo le 18, quando la vittima – un ragazzo di 17 anni residente a Monserrato – stava passeggiando assieme alla fidanzata in via Roma. Il minorenne ha notato lo straniero in compagnia di una donna e subito dopo quest’ultimo gli ha strappato dal collo la collanina per poi fuggire.

Inseguito dalla stessa vittima, l’ha minacciata, presa per lo zaino e colpita a una spalla, mentre la sua complica minacciava la fidanzata del 17enne.

I carabinieri hanno rintracciato in poco tempo l’autore del reato in via Lepanto e lo hanno portato, assieme alla ragazza, al Comando di via Nuoro. Anche lì il 19enne ha minacciato i carabinieri, guadagnandosi anche una denuncia per minaccia a un pubblico ufficiale prima di essere trasferito assieme alla sua complice nel carcere di Uta.

