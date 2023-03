Un grosso incendio scoppiato verso le 6 ha distrutto l’edificio tra via Riva di Ponente e viale La Plaia, a Cagliari, diventato negli anni un rifugio e abitazione di molti cittadini stranieri.

Sono intervenute diverse squadre e mezzo dei vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Chi si trovava all’interno é fuggito in strada e non si registrano feriti: sono arrivate anche le ambulanze del 118 per prestaste eventuali soccorsi a chi é rimasto lievemente intossicato.

Da chiarire le cause dell’incendio. Le indagini su quanto accaduto verranno svolte dai vigili del fuoco e dai carabinieri, intervenuti assieme a Polizia di Stato e municipale.

La struttura all’ingresso della città é oramai da molto tempo una sorta di dormitorio di molti cittadini stranieri che non hanno un’abitazione. Un rifugio per tanti. In passato ci sono state anche diverse operazioni delle forze dell’ordine ed episodi di violenza.

L’edificio é di proprietà della Regione e si stima che all’interno ci siano una cinquantina di occupanti anche se gli inquilini cambiano spesso.

