Bene il via libera all’ampliamento del Brotzu ma ora serve un piano parcheggi. È la posizione della Uil Fp sul maxi ampliamento da 129 milioni previsto per il presìdio di via Peretti tra Cagliari e Selargius.

«Esprimiamo soddisfazione per il voto unanime espresso dal Consiglio comunale di Cagliari. Adesso però occorre avviare un tavolo tecnico-istituzionale permanente per verificare l'avanzamento delle opere. È fondamentale che il Comune del capoluogo, la Regione e l'azienda coinvolgano da subito l'amministrazione di Selargius per una pianificazione congiunta».

Lo sostiene il segretario aziendale della Uil Fp dell'Arnas Brotzu Fabio Sanna. «Accogliamo con interesse le dichiarazioni del sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e della presidente della Regione, Alessandra Todde, in merito alla necessità improrogabile di risolvere il problema dell'accessibilità e della viabilità dell'intera area – evidenzia il sindacalista -. Se oggi le istituzioni riconoscono finalmente che i 17.000 metri quadri di ampliamento non possono prescindere da un potenziamento strutturale dei parcheggi esterni ed interni, lo si deve alla mobilitazione costante che la Uil Fp porta avanti da oltre vent'anni».

La Uil Fp ricorda che questo tema, un vero e proprio “calvario” per lavoratori e utenti è stato oggetto di note e azioni di protesta eclatanti. «Come quella del marzo 2024, quando i dipendenti e gli utenti inermi vennero sommersi da una pioggia di multe della polizia municipale nelle aree esterne al presidio. O come le grandi mobilitazioni e nei sit-in davanti ai cancelli aziendali organizzati nel dicembre del 2024».

Secondo il sindacalista «trovare un parcheggio al Brotzu è ancora un fattore di altissimo stress lavorativo per il personale sanitario – precisa -, con picchi drammatici durante i cambi di turno. Condividiamo la riflessione del sindaco Zedda quando afferma che il ragionamento sulle aree di sosta e sulla viabilità debba avere un carattere sovracomunale, dato che gli spazi interessano direttamente anche una porzione del territorio del Comune di Selargius».

«Saremo in prima linea – conclude il sindacato - per garantire che la nuova piastra tecnologica nasca parallelamente a un reale, moderno e dignitoso piano parcheggi».

(Unioneonline/A.D)

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