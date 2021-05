Dal commissario all’emergenza Figliuolo è arrivato l’ok per l’avvio delle vaccinazioni ai cittadini over 40 (nati fino al 1981), ma l’attivazione delle prenotazioni a livello regionale resta subordinata alla disponibilità delle dosi. Anche in Sardegna, come ha confermato il commissario Ares-Ats Massimo Temussi: "Da venerdì 14 partiamo con il portale delle Poste per le adesioni e quindi per noi sarà più semplice ampliare il target a seconda delle richieste che arriveranno dalla struttura commissariale: l'importante però è avere i vaccini".

"In questo momento – aggiunge Temussi - abbiamo le scorte ed entro il mese sappiamo che dovrebbero arrivare 196mila dosi di Pfizer. Dunque – ha precisato - andiamo avanti con il programma di immunizzazione delle isole minori e delle zone isolate, ma anche con l'apertura di punti di vaccinazione comunali e itineranti".

