Aspettano da 112 giorni i residenti e i commercianti cagliaritani di via Dettori, chiusa dall'8 gennaio scorso a causa della lesione di alcuni palazzi a rischio crollo.

Aspettano che la macchina organizzativa (Comune, Tribunale, Abbanoa), accesa subito dopo l'allarme di gennaio, si metta ora in movimento. Questa settimana sarebbero dovute cominciare le indagini, il Comune fa sapere che venerdì c'è stato un primo sopralluogo con l'impresa che dovrà effettuare gli scavi per capire le cause che hanno provocato le lesioni ai palazzi ma non dà certezze sui tempi.

Residenti (senza più una casa) e commercianti (senza lavoro e in attesa da mesi dei ristori promessi dalla Regione) sono sempre più arrabbiati: «Nessuno è in grado di indicarci una data», dice un residente. «Vogliamo avere certezze, non abbiamo nessun interlocutore. Per favore, diteci quando cominceranno gli scavi e termineranno i lavori di messa in sicurezza. Abbiamo bisogno di tornare nelle nostre abitazioni e riaprire le attività commerciali».

© Riproduzione riservata