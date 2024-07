È durato due ore e mezzo il vertice di maggioranza convocato per fare il punto dopo i primi cento giorni di governo. Sanità, assestamento di bilancio e aeroporti i temi affrontati dai consiglieri regionali con la presidente Alessandra Todde e gli assessori. «La maggioranza è coesa», ha detto la governatrice subito dopo il confronto.

Sulla sanità, ovvero la ragione per cui i Progressisti avevano chiesto questo tavolo con urgenza, «i cittadini attendono risposte, per questo abbiamo affrontato le tematiche principali quali l'abbattimento delle liste d'attesa». Sulla sanità, comunque, il vertice è stato aggiornato a giovedì. «Oggi occorrono risposte immediate - ha dichiarato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus - bisogna utilizzare la possibilità data da questo assestamento per stanziare risorse immediatamente spendibili».

Quanto alla bozza della Giunta circolata sui giorni scorsi, «non è mai stata presentata, quindi non esiste». Per il capogruppo del Pd Roberto Deriu «la questione sanitaria resta la più importante, ci vedremo giovedì per affrontare i nodi principali. Le questioni della salute sono vitali e la Regione deve riattrezzarsi e dare risposte a tutta la Sardegna perché abbiamo un lascito negativo».

© Riproduzione riservata