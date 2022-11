Da giovedì 3 e fino a sabato 5 novembre alcune aule del Liceo Scientifico Alberti di Cagliari saranno temporaneamente chiuse.

La decisione è stata presa, come rende noto la Città metropolitana, per “consentire ulteriori accertamenti sulle strutture” e non comporterà “l'interruzione del regolare svolgimento delle lezioni, che si terranno in aule alternative già individuate dalla direzione scolastica di concerto con gli uffici tecnici della Città Metropolitana”.

Le indagini strutturali, partite il 31 ottobre, erano state avviate “nell'ambito delle verifiche periodiche effettuate dalla Città metropolitana di Cagliari negli edifici scolastici di propria competenza”, quindi “programmate e finanziate con una deliberazione del Consiglio metropolitano del 1 agosto 2022”.

Nei prossimi mesi ci saranno altre scuole sottoposte agli stessi accertamenti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata